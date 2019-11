Bonjour, J'ai acheté la version Deluxe de MediEvil sur PS4 (14 sans nouvel opus... ça se soutient). Or, j'ai l'impression qu'à part la lire sur ma PS4, on ne peut la télécharger/transférer ailleurs. Peut-être que je suis bizarre mais j'aurais aimé l'avoir en mp3 sur mon téléphone... Quelqu'un a plus d'infos? Sony a vraiment prévu une OST seulement écoutable sur PS4???

posted the 11/02/2019 at 08:26 AM by hatwa