Apparemment l'épisode qui se déroule entre la fin de la saga Alola et le début de la saga Galar&Co sera un épisode spécial qui se déroule avant le début de la franchise, Lorsque le Pikachu de Sacha n'était encore qu'un Pichu !!!A noté que le bébé de Kangoureux semble totalement indépendant dans cet épisode, officialisation en "Pokémon officiel" au bout de 8 générations ? A voir!

posted the 10/27/2019 at 06:19 PM by ratchet