J'ai un soucis, quand je veux acheter un truc sur le store de la PS4, j'ai un message qui dit: "Les informations de la carte bancaire ne sont pas valides. Erreur E-8200012C. J'utilise que PayPal. Sur Switch, eBay etc mon PayPal fonctionne normalement... Comment je fais? J'ai rien trouver sur le net pour enlever se bug.... Moi qui voulait prendreeteo Exodus pour 30€ ...me voilà niquer

posted the 10/27/2019 at 11:56 AM by cyr