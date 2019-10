Retro Gaming

Faisons un bond spatio-temporel en décembre 1990 pour (re)découvrir les Tilt d'Or de l'année 1990 qui sacrent les 25 meilleurs jeux micros et consoles du monde dont l'incroyable Prince of Persia de Jordan Mechner ! Au programme également : le guide indispensable des micros et consoles pour bien choisir sa machine en 1991 ainsi qu'un guide des meilleurs jeux par catégorie.