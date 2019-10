Scarlett ou ps5 ? Qui remportera le "duel" d'avoir les plus beaux jeux entre ces deux version. Via des rumeurs la xbox serait légèrement plus puissante que la ps5 mais l'écart entre eux deux serait je pense les même qu'entre la xbox one et ps4 fat, parcque un ecard tel que one x/ps4 pro serait du délire. Maintenant on sais que l'hardware ne fais pas tous, l'optimisation et le moteur même du jeu en question fais bcp de différence (decima/frostbite etc) et pour ces deux là on sait (dsl les pro M) que Sony on de l'avance, leurs studio on l'art de savoir optimisé les jeux au petit oignons et leurs moteur graphique de faire des prouesses techniques. ( on notera gears5 sur Xbox malgré la physique absente) alors qui de Xbox ou play auront les plus beaux jeux ?