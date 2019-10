GRANDE ANNONCE ! Le site de CN PLAY est là ! Après des semaines d'acharnement nous sommes fiers de vous présenter ce qui sera une des plus grandes bases de données du jeux vidéo (Rien que ça).Vous retrouverez, comme ailleurs, l’actualité en temps réel que vous pourrez commenter simplement via votre profil Facebook mais ce n’est pas tout !L’objectif principal de ce site étant de proposer un Index de l’histoire du jeu vidéo, trié donc par fiches où vous pourrez visionner tous les trailers, écouter les OST, ou simplement regarder des Longplays en français afin de (re)découvrir un titre dans son intégralité, sans mort, tel un « netflix » du jeu vidéo.L’esprit communautaire est au centre de notre projet, dès lors vous avez vous aussi la parole avec un onglet spécifique, sur chaque fiche, pour donner votre avis sur le titre car qui d’autre qu’un joueur peut mieux ressentir un jeu ?Notre page principale sera donc d’une utilisation des plus simples afin de retrouver le programme des streams, les derniers longplays, les dernières news et les onglets pour vous diriger.Nous avons tenté de mettre tout notre cœur à l’œuvre pour vous offrir un lieu « tout-en-un » visant le passé, le présent et le futur du jeu vidéo, nous attendons vos retours afin d’améliorer votre expérience !PS : Je suis le dev' du site, même si certains ont des raisons de ne pas aimer CN Play ou Tuni, merci de respecter un peu mon taff sans prendre parti