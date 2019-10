Star Citizen

... et la Citizen Con 2949 aussi.Après la sortie d' un patch 3.7 pour le moins réussi et acclamé par les joueurs, un patch apportant quelques correctifs et délicatement nommé 3.7.1 pointe le bout de son nez, car il est déjà disponible à tous lessur le PTU ().Il s'agit donc de corriger quelques menus bugs ici ou là et de rééquilibrer des fonctionnalités introduites en 3.7, notamment les interdictions, trop nombreuses et le seul véritable reproche qui a été fait à ce patch. Il est vrai que de faire un trajet de plusieurs millions de kilomètres en étant tantôt intercepté par des pirates, tantôt par des astéroïdes, souvent les deux, ce n'est guère reposant et surtout très pénible à force. Les interdictions vont être retirées dans l'immédiat.Si vous souhaitez lire la liste des correctifs, vous pouvez consulter le post officiel du Spectrum . On imagine assez bien qu'il y aura 2-3 itérations de ce patch 3.7.1 avant qu'il ne soit poussé sur les serveurs LIVE.Quels que soient ses petits bugs, cette 3.7 aura eu le mérite de mettre tout le monde d'accord, dont le YouTubeur Digital Foundry, qui a récemment publié une vidéo (en 4K) véritable ode à Star Citizen :4K oblige, la qualité des prises de vues est superbe, et s'il faut bien reconnaître une chose à Star Citizen, c'est justement sa beauté. Autant dire qu'on en prend plein les mirettes pour une simple vidéo de présentation.L'étape prochaine pour les équipes de CIG c'est donc la. Cet évènement est accompagné en général d'une période d'une semaine pendant laquelle toutes les personnes qui se sont créé un compte sur le site RSI peuvent tester gratuitement le jeu. Il a lieu fin novembre et cette année, ce sera en Europe, à Manchester. De quoi suivre les conférences qui seront retransmises en direct plus facilement puisqu'elles seront alignées sur le bon fuseau horaire (pour une fois !).