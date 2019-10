Voilà les 20 premières minutes du jeu balancé par IGN le jeu semble avoir eu un upgrade significatif quand on le compare aux dernières démo et trailer on remarque aussi que le design du scientifique a été totalement revu et pour finir le début me fait penser a Bioshock après j'ai juste picoré quelques extraits par ci et par là je veux pas trop me spoil. Pour ceux qui se demandent il y a bien une création de personnage au début mais ils ne l'a montrent pas.