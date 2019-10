Le jeu principal est peut-être en panne, mais il reste un mini-jeu Fortnite auquel vous pouvez jouer en utilisant le code Konami.Si vous avez récemment essayé de consulter le jeu, vous saurez que des choses étranges sont en cours et que vous avez peut-être entendu parler du code fortami Konami que vous pouvez utiliser pour accéder à un mini jeu caché. Nous sommes donc là pour vous dire ce que vous devez savoir Avant le début de la saison 11 de Fortnite , le jeu entier s'est effondré dans un vide qui crache parfois des numéros de trous noirs fortnites qui ont une signification cachée. En dehors de cela, il n'y a rien qui se passe avec cet écran de maintien - à moins d'entrer le code Fortnite Konami, voici comment procéder et recommencer à jouer.Lorsque vous êtes sur l'écran du trou noir, entrez le code Fortnite Konami suivant à l'aide de votre manette pour commencer:: Haut, Haut, Bas, Bas, Gauche, Droite, Gauche, Droite, O, X, Select.: Haut, Haut, Bas, Bas, Gauche, Droite, Gauche, Droite, B, A, Start.: Haut, Haut, Bas, Bas, Gauche, Droite, Gauche, Droite, B , A , +.Cela fera apparaître un mini-jeu Fortnite de style Space Invaders, dans lequel vous déplacerez une tranche de pizza avec le manche gauche et ferez feu avec X / A pour abattre les têtes de Durrr Burger. De temps en temps, un patron de Durrr Burger apparaît, tirant des ananas sur votre part de pizza, continuez donc à le frapper jusqu'à ce qu'il soit détruit.Votre meilleur score est affiché en haut de l'écran et vous devrez obtenir plus de 92 786 points pour déplacer Peely du sommet du classement. Cependant, battre ce score ne semble pas faire grand chose, et comme vous avez une durée de vie illimitée, le mini-jeu du trou noir Fortnite n'a donc pas été mis au défi.