Après avoir publié Hitman Episode 2 : Warner Bros souhaite continuer son petit bout de chemin avec IO Interactive ( Hitman, Kane and Lynch... ), les 2 entités ont concluent un accord pour un nouveau jeu à venir sur les prochaines consoles et le PC.Déclaration de Warner Bros :

«Nous sommes ravis de poursuivre nos relations avec la talentueuse équipe d’IO Interactive», a déclaré David Haddad, président de Warner Bros. Interactive Entertainment. "IO Interactive possède un héritage de longue date en matière de création de jeux iconiques, et nous sommes impatients de nous associer à cette prochaine tentative visant à offrir une nouvelle expérience de jeu sur console et sur PC aux joueurs du monde entier."

posted the 10/10/2019 at 02:13 PM by rider288