Alors Ubisoft on met des transactions pay to win ?, ça et la connexion obligatoire en plus de mettre des mécaniques d'autres jeux comme Assassin's creed et far cry vous êtes la honte du jeu vidéo avec EA.



"Le système économique de Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint a fait débat sur les réseaux sociaux, l'éditeur français Ubisoft s'excuse auprès des joueurs et supprime de nombreux contenus payants."



Tu peux t'excuser oui, quelle idée à la con déjà de mettre un jeu solo qui requiert une connexion internet pour jouer, et faire payer les joueurs feignants de pas farmer le jeu par eux mêmes.



Je comprendrais jamais le concept de mettre des microtransactions pour tout débloquer dans le jeu, l'humanité n'as plus de limite.



Déjà que Breakpoint est vraiment pas une révolution comparé au premier jeu mais là vous vous enfoncez solo.







Ubisoft c'était bien mais avant.