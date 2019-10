S'il reste particulièrement attendu par les nombreux fans des déclinaisons de Batman au format vidéoludique, le prochain jeu de Warner Bros. Games Montreal se passera des talents de Kevin Conroy, voix (anglaise) du Chevalier Noir depuis plusieurs décennies. Le comédien de doublage explique, dans les colonnes du site culture Joe, qu'il n'a pas été contacté pour le rôle, exprimant sa déception et son amour de la saga de jeu Arkham de Rocksteady.



Selon ComicBook, la piste d'un retour de Roger Craig Smith, interprète vocal de Batman dans le jeu Arkham Origins, premier volet de la saga développé par les équipes WB Games Montreal, serait la plus probable. A l'époque, le studio s'était aussi passé des talents de Conroy comme de Mark Hamill, en proposant le rôle du Joker au talentueux Troy Baker ("la voix du jeu vidéo"). Il est ainsi probable que le studio embraye avec cette même équipe, dans la continuité de leur premier travail.



De son côté, Roger Craig Smith avait aussi campé pour la seconde fois le personnage de Batman dans l'animé (fou) Batman Ninja sorti l'année dernière. De son côté, toujours célébré pour sa prestation impeccable, Conroy ira embrasser son statut de légende dans le crossover Crisis on Infinite Earths de la CW, faute de meilleures propositions pour le moment.



Vous l'avez compris, c'est donc celui qui doublé Batman dans Origins qui reprendra le flambeau. Ce qui veut dire sûrement que le prochain Batman serait bien une suite de Arkham Origins sortit en 2013. Le prochain Batman par Warner est une rumeur qui s'est vu intensifié suite au tweet de WB Montréal mais malheureusement toujours pas annoncé. Les espoirs reposent sûrement sur une révélation officielle au VGA de décembre.