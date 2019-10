BonjourDéjà qu'est-ce que le, c'est une offre mensuel, avec généralement 1 ou 2 jeux mis en avant et le reste (3-4 autres jeux souvent indé ou plus petit) vous le découvrez à la fin du mois.(un peu comme une wootbox* du jeu vidéo mais en connaissant déjà un peu ce qu'il y aura dedans)Le prix est de 12$ par mois (prenable au mois, 3mois, 6mois et 12mois, à ce dernier stade, vous économisez 1$ tous les mois).Bref, si je poste aujourd'hui le mois qui vient de commencer, c'est qu'il est insane, donc, vous avez :C'est ici que ça se passe : https://www.humblebundle.com/monthly?hmb_source=navbar