Hello,



J'ai fini Ori mais il y a des lieux que je n'arrive pas à débloquer, je ne sais pas s'il faut trouver un levier à chaque fois ou si c'est un levier "général" qui débloque tout d'un coup.

Il y a une zone notamment qui semble assez grande, présente t elle ou non un intérêt ?

Je viens de finir le jeu en normal et j'avoue être un peu déçu par la facilité et la faible durée de vie du titre, l'effet hollow knight probablement !

Merci d'avance pour vos réponses !