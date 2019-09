J'ai poursuivi mon aventure dans les montagnes de Russie !La dernière fois je me plaignais des contrôles datés que je ne parvenais pas à maitriser. Et bien c'est toujours le cas, je ne parviens pas à passer UNE seule zone comme je le veux. Le moindre petit mouvement imprévu entraine une alerte.Et là vient un des gros problèmes du jeu selon moi : le jeu n'est pas assez punitif (en normal).On peut se faire repérer dans une zone, traverser en courant à poil pendant que 12 soldats nous mitraillent et atteindre la porte de sortie. Parfois l'alerte est annulée en changeant de zone, parfois elle reste. Si elle reste, il suffit de mourir, continuer et voilà on continue.Donc je suis partager. Aurais-je du augmenter la difficulté sachant que je ne maitrise pas les contrôles (mon dieu le corps à corps) ?J'en suis arrivé là... Vraiment épique les événements d'avant et ce passage... waw !