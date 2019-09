Sea of Thieves met en place le Creator Crew c'est une plateforme de partages entres joueurs ou il sera possible de poster des Screenshots ainsi que des clips vidéos il y aura également un forum dédié aux créateurs, il sera également possible de gagner des items en streamant sur Mixer et il y aura de nouvelles recommandations avec de nouveaux titres à débloquer. Rare pourra également créer des concours pour les meilleurs screens ou clips et faire ainsi gagner des cadeaux / goodies de l'Univers du jeu à d'autres joueurs.