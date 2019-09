Hier vendredi 13 j'ai failli acheter une nouvelle switch pour mes gamins à 260 euros (mise dans le panier). Je l'ai pas fait au final.

Mais, aujourd'hui Cdiscount me rappelle en le demandant pourquoi. Je le suis retenu de les envoyer chier, et je leur dit que c'est encore trop cher.

Le mec le dit qu'il va voir avec son chef et peut être me rappeler pour un meilleur prix.

Vous avez déjà eu ça ??