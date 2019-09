Hier j'ai pu assister à l'avant premiere de One Piece Stampede et je peut vous dire que vous ne serez pas pretLe film est une totale réussite, des revelations en veut tu en voilaL'ambiance de la salle etait folle durant tout le film !!! Les membres de Roger sont des monstresJ'en tremble encore... Le jour ou le film sortira en salle n'hésitez meme pas une seule seconde

posted the 09/13/2019 at 06:05 AM by shiroyashagin