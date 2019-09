En voyant la bande annonce du jeu Erica sur PS4, j'ai repensé à Life is Strange que j'ai fait il y a quelques années. Si vous avez envie d'essayer un style de jeu bien différent pour pas cher, foncez!Sérieux, Life is strange m'a touché. En fait, il m'a fait ressentir des émotions au-delà du jeu vidéo. Un mélange de mélancolie et de douceur. Pourtant je suis davantage jeux de bagnoles et d'aventures, mais une fois les préjugés mis de côté, on se laisse bercer par les aventures des perso. Et cette bande son magnifique.Le plus important n'est pas la cohérence scénaristique avec les retours dans le temps et tout le surnaturel (pas super maîtrisé à mon goût). Ce qu'on retient du jeu ce sont les relations entre les perso, cette ambiance à la Twin Peaks. Il faut s'ouvrir au jeu et savoir dépasser ses défauts pour l'apprécier pleinement.J'aimerais oublier tout pour pouvoir le recommencer... Cette génération, Life is Strange est tout en haut de mon classement avec The Witcher 3. Pour avoir fait aussi God of War et Uncharted 4 entre autres (excellents jeux), Life is Strange possède ce petit supplément d'âme qui le distingue à mes yeux.Cet écran titre