Salut, alors comme beaucoup (dont moi) se sont fait avoir sur le mode pluie qui n'est exploitable a son plein potentiel qu'en salon multi ou course personnalisée via une option a définir en réaliste, je me suis amusé a faire un tour comparaison au sec et en pluie pour voir la différence de temps.

Et il faut dire que paramétré correctement c'est pas évident du tout, mais c'est plutôt bon même si perfectible! Espérons voir la même chose a l’avenir sur les autres tracés du jeu.