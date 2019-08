Avec la sortie de la Switch, Nintendo a quelque peu enterré la Wii U. De son côté, la 3DS a vu ses ventes impactées par l'aspect portatif de la petite dernière. Bref, la firme de Kyoto se concentre désormais très majoritairement sur sa nouvelle machine, comme nous le rappelle une récente annonce.



Sur le site du support de Nintendo, il est désormais possible de lire la phrase suivante : "À partir de septembre 2019, les cartes de crédit ne pourront plus être utilisées pour ajouter des fonds sur les systèmes de la famille Nintendo 3DS ou sur les consoles Wii U". Une mention peu équivoque qui forcera donc les joueurs habitués à acheter sur l'eShop de ces deux consoles à passer par des cartes prépayées. Pourquoi une telle mesure ? Certainement à cause d'une nouvelle réglementation européenne (DSP2) imposant aux marchands une authentification forte pour les paiements en ligne dépassant la somme de 30 euros. La compagnie nippone a donc certainement préféré bloquer cette fonctionnalité plutôt que de réaliser des mises à jour complexes sur 3DS et Wii U.