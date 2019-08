Animation chinoise

Bonjour, après deux semaines d’absence, me voila enfin de retour. J’ai accumulé beaucoup de retard d’où je suis affolée par tout ce que je dois faire en ce qui concerne l’animation chinoise. Je risque encore de passer une semaine où je n’aurai pas le temps de regarder des animes. Mais ce n’est pas grave, je suis absolument passionnée par ce que je fais ! Cette fois vous aurez le droit à un Actu hebdo double ! Oui, l’article prendra en compte deux semaines d’actus ! Autant tout rattraper d’un coup et en plus, elles ne sont pas particulièrement riches (un certaina tout éclipsé). De plus, il s’est passé des choses également chez nos amis d’Outre-Atlantique mais aussi chez les fans français de donghua. En effet,. Bien entendu, ce seront encore une fois de plus les actualités de Chine qui constitueront l’essentiel de l’article. La source des actus concernant l’animation en Chine est principalement ce profil [url]Bilibili http://space.bilibili.com/6524491[/url]Le donghua est un média qui commence juste à émerger et les teams amateurs françaises de traduction sont encore peu nombreuses. Néanmoins,. Le moyen qui nous ait apparu lde recevoir de l’aide de membres de d’autres équipes de fansub et aussi d’être informé des nouvelles sorties et de faire savoir sur quels projets vous travaillez déjà (rien n’est plus frustrant que de commencer à travailler sur un projet avant de découvrir qu’une autre équipe y a déjà travaillé dessus)des animes que vous aimez à un public qui ne les connait pas.Avouons le, l’animation chinoise ne commence à percer que depuis peu de temps et peu de francophones peuvent vraiment prétendre être connaisseur dans le domaine (moi inclus).et malgré d’énormes difficultés comme le retard technologique (qui est quasi comblé aujourd’hui) et le manque de financement, elle mérite d’être connue.Voilà, c’était la grosse actu française. Pour le reste des actus concernant l’animation chinoise et les traductions amateurs en français vous aurez déjà pas mal d’info dessus.. Le discord est encore peu peuplé mais on espère qu’il se développera avec le temps. Pour cela, nous avons besoin de vous.Récemment, il y a eu de très bonnes nouvelles pour les fans américains de donghua. Dommage que les éditeurs français soient plus frileux (bon, le marché n’est peut-être pas encore là non plus…), à savoir l’anime qui a fait un tabac en Chine et dans le monde du sub de l’animation chinoise en 2018, a été licencée aux Etats Unis sous le nom. Les détails sont sur l’illustration ci-dessous.sera diffusé au cinéma en Amérique, Nouvelle Zélande et Australie puisque l’éditeur Enlight Pictures Production vient de le licenser. Il sera diffusé dans les salles dés fin Aout et surtout en Septembre. Il a été renommé pour l’occasionGKIDS a acquis il y a quelques mois les droits pour diffuseraux Etats Unis.La première saison desera diffusée à partir du 10 Septembre tout d’abord exclusivement sur Tencent vidéo.Voici le trailer.19 jours après sa première diffusion, le filmcontinue de battre des records en Chine. Il n’enregistre à ce jour en effet pas moins de 100 000 000 d’entrées .Trailer de l’anime. Je n’ai pas d’avantage d’info sur cette anime et je n’ai pas trouvé de lien Youtube pour le trailer. Il faudra pour le moment vous contenter de l’éternel Bilibili.Scène d’introduction de l’anime. Là encore, je n’ai pas plus d’info.L’ost du filmest déjà téléchargeable.Tencent est bien loin d’être en difficulté. En effet, la plate-forme Tencent Vidéo a vu une augmentation de 30% de son nombre d’abonnés suite à la diffusion de la saison 2 deest une licence qui appartient à Tencent, l’anime est produite par Sparkly Key Animation Studio.Un certain film,vient de sortir au cinéma.Trailer qui comprend un ensemble d’illustration de la saison 2 deest une série 3D, sa première saison n’a été traduite ni en français ni en américain.Pas grand chose à l’horizon, avec le filmau cinéma qui monopolise l’attention de tout le monde; ce n’est pas le meilleur moment pour les studios de communiquer sur leur propres productions. A moins que ….Et oui, énormément de studios d’animations ont crée des illustrations de soutien pour le filmavec leur propres persos. C’est un bon moyen certes de faire de l’auto promotion mais je pense aussi sincèrement que tous ses studios sont réellement reconnaissants envers «qui a d’une part contribuer à donner une meilleure visibilité à l’animation chinoise en Chine et hors de celle ci (au niveau du sub, il y a un avant et un après «) mais a aussi démontré que ce secteur pouvait être rentable. Ce détail à son importance, les investisseurs restant encore très peu nombreux en Chine.Trailer de «« . Je ne sais pas si c’est un film où une série mais leur 3D n’est franchement pas représentative de ce qui se fait actuellement en Chine.Le film d’animation «» continue sa promotion. Pour rappel, il sortira au cinéma en Chine le 12 Septembre.Diffusion d’une vidéo conceptuelle de «Sparkly Key a sorti une vidéo pour montrer le rendu de leur nouveau moteur 3D pour les environnements. Il s’agit d’un lien Youku, il y a donc 15 secondes de pub avant la vidéo. Je pense que ceux qui ont vu la version 2007 dene pourrons que remarquer les progrès réalisés.Sorti de poster pour le film d’animation «» (littéralement : la légende de l’éléphant droit/debout). Ce film sortira cette année en Chine, Nouvelle Zélande et à Séoul.Diffusion du Pv de(littéralement : Aout). Bon, je ne suis pas intéressée personnellement. J’ai cru sur le coup a un plagiat de Yugi ho.sorti de poster sur l’animation. le scénario est vraiment improbable si j’ai bien traduis : En gros, les héros doivent récupérer « les instruments de cuisines légendaires » dispersés dans toute la Chine des mains de l’organisation « le monde de la cuisine obscure ».Début de la diffusion(les huit immortels traversent la mer) à partir du 22 aout jusqu’au 31 dans le cadre de la célébration du soixante-dixième anniversaire de la république populaire de Chine (donc, reste à savoir à quel point ça va puer ou non la propagande) qui se base sur ce classique des légendes chinoises. Voici quelques illustrations.Voici la liste officielle des nominés pour les Dragon Award en Chine.Bon vous en reconnaîtrez plusieurs d’entre eux commeetdans la catégorie film ainsi queet(que je devrais regarder un jour !) dans la catégorie séries.Diffusion du premier poster du filmaliasLe premier épisode de l’anime «» a été diffusé. Voici un trailer.BC May diffuse un autre poster de