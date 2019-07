Bonjour, Comme vous le savez, le prochain Yooka-Laylee sera assez différent du 1er, et pour certains rappelant fortement Donkey Kong Country. Voici qu'une nouvelle musique d'un niveau aquatique du prochain Yooka-Laylee a été dévoilée. Et je vous laisse juger par vous même ^^ petit rappel du niveau aquatique de Donkey Kong Country (snes)

posted the 07/31/2019 at 12:28 PM by arquion