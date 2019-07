Mis à part YS VIII : Lacrymosa of Dana (portage réalisé par les équipes de NIS America), l’éditeur Nihon Falcom a du mal à proposer des titres comme The Legend of Heroes ou encore Tokyo Xanadu sur Switch. Toshihiro Kondo, président de la firme nippone, assure qu’il n’est pourtant pas contre, mais ses équipes ne sont pas spécialisées dans un tel travail : "La Switch est une plateforme incroyable, mais la vérité est que nous n’avons pas le savoir-faire pour développer sur cette dernière. Par ailleurs, nous sommes intimement convaincus que notre public principal se trouve en réalité sur les plateformes Sony. Cela étant dit, comme vous le savez, grâce au travail de Nippon Ichi Software au Japon et NIS America aux USA et en Europe, nous avons porté l’un de nos jeux sur la console (…) Alors si dans le futur, nous avons l’opportunité de voir nos jeux portés sur Nintendo Switch par d’autres compagnies, ce sera définitivement quelque chose que nous serons heureux de faire. Et, pour faire un aparté, en tant que joueur moi-même, j’adore personnellement la Switch. Au Japon, quand la question de notre absence sur Switch est évoqué, nous entendons toujours des choses étranges comme ‘Falcom ne veut pas travailler sur Switch’ ou ‘Falcom n’aime pas la Switch’. Mais ce n’est pas ça… La stricte vérité est que nous n’avons pas le savoir-faire et les capacités pour être capable de travailler sur des jeux Switch à l’heure actuelle."