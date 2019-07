https://twitter.com/MisterVonline/status/1149766889498927104



"C’est officiel, je serai dans NBA 2K20. Putain de rêve de gosse, 17 ans après avoir découvert la franchise et NBA 2K3, me voilà convié à Vegas pour me faire modéliser et intégrer dans mon jeu vidéo préféré. J’en reviens toujours pas, j’ai l’impression qu’on m’a pranké, et non putain. Je suis le seul européen non-athlète qui fera partie du jeu, vous pourrez me retrouver dans le mode ‘Ma Carrière’ et ainsi me voir dunker sur Rudy Gobert (ndlr : l’un des pivots de l’équipe du Jazz de l’Utah), car il mérite. Je n’imaginais à aucun moment qu’une vidéo devant ma webcam m’amène ici, bordel de merde. Merci NBA 2K, 2K Sports, 2K France et Ronnie Singh, alias Ronnie2K, pour cette opportunité incroyable et ce séjour qui restera gravé dans ma mémoire et celle de mes frérots. Mais surtout merci à vous, qui m’accompagnez depuis plus de 10 ans et me permettez de réaliser mes rêves, j’ai énormément de chance de vous avoir, alors merci !"