Mega Drive

La Sega Mega Drive Mini sort le 19 septembre prochain et ce n'est pas un, ni deux mais les 42 jeux qui accompagneront la machine que nous allons tester sous nos fourches caudines !







Alors pour les adeptes du passage en revue, voici la liste des jeux testés et leur heure de passage à l'oral :



Sonic The Hedgehog - 46:34

Sonic The Hedgehog 2 - 1:53:22

Ecco the Dolphin - 15:20

Castlevania: The New Generation - 20:59

Space Harrier 2 - 26:01

Shining Force - 26:59

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine - 34:25

ToeJam & Earl - 37:40

Comix Zone - 39:30

Altered Beast - 51:34

Gunstar Heroes - 53:57

Castle of Illusion - 1:05:56

World of Illusion - 1:13:11

Thunder Force III - 1:19:42

Super Fantasy Zone - 1:22:34

Shinobi III - 1:25:04

Streets of Rage 2 - 1:28:27

Earthworm Jim - 1:45:51

Probotector - 1:57:12

Landstalker - 2:02:27

Mega Man: The Wily Wars - 2:32:09

Street Fighter II: Special Champion Edition - 2:30:04

Ghouls ‘n Ghosts - 2:13:52

Alex Kidd in the Enchanted Castle - 2:16:37

La Légende de Thor - 2:07:51

Golden Axe - 2:19:47

Phantasy Star IV: The End of the Millennium - 2:22:07

Sonic The Hedgehog Spinball - 2:36:10

Vectorman - 2:40:50

Wonder Boy in Monster World - 2:43:26

Tetris - 3:19:45

Darius - 3:21:14

Strider - 2:59:25

Virtua Fighter 2 - 2:46:22

Alisia Dragoon - 2:49:38

Kid Chameleon - 3:00:51

Monster World IV - 3:07:53

Eternal Champions- 3:17:45

Columns - 2:53:20

Dynamite Headdy - 2:55:54

Light Crusader - 3:04:18



Il y a aussi Road Rash II mais désolé il a été oublié celui-là ! Alors du coup pour compenser, je vous mets en bonus deux jeux japonais inédits :



Slap Fight MD - 10:48

Snow Bros - 12:17



Je vous propose donc de tous les passer en revue, histoire de se remémorer le bon vieux temps des guerres des consoles !