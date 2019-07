Prévue pour le 18 décembre 2020, cette adaptation cinématographique reviendra sur la jeunesse de Nathan Drake (incarné par Tom Holland) et ses premières aventures avec son mentor et père spirituel, Sully. Si le pitch peut faire penser au début d’Uncharted 2, Dan Trachtenberg ne veut surtout pas faire cette erreur et a refusé de nombreux scénarios allant dans ce sens : “On m’a proposé plusieurs versions de cette histoire et cela ne m’a jamais vraiment intéressé parce que je ne voulais pas retracer le jeu. Je ne pense pas que cela vaille la peine de faire une adaptation, si c’est juste pour faire un copier-coller et servir aux fans une expérience inférieure à celle qu’ils ont vécue d’une manière incroyable sur console (…) Si Naughty Dog décidait de faire un autre jeu mettant en scène Nate et Sully, ce film représenterait probablement l’histoire qu’ils voudraient raconter dans ce nouveau jeu.“