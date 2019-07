Après les 2 premières excellentes saisons de Scream en série télé que je préfère aux films, il y avait eu une annonce comme quoi il y aurait une saison 3 version reboot nouveaux acteurs et depuis quelques jours il y a eu une annonce pour la saison reboot avec deux trailers dont un nouveau qui vient d'arriver il y a peu.Date de sortie: Entre le 8 et le 10 juillet sur la chaîne américaine VH1Synopsis : Deion est un joueur de football américain pris pour cible par un tueur en série déterminé à le torturer. Entouré de Liv, sa copine séduisante et brillante, de Kym, une rebelle, de son demi-frère Jamal, réputé pour ses mauvaises fréquentations, de Beth, une gothique aux fascinations plutôt morbides, et enfin d'Amir, un jeune homme aux parents particulièrement stricts, Deion va devoir survivre aux attaques de ce tueur tout en essayant de découvrir son identité.On retrouve le look de la tétralogie.Casting de la saison:Scream : Resurrection réunira Mary J. Blige (Cha-Cha dans la série Umbrella Academy), le rappeur Tyga, CJ Wallace (Notorious BIG), Keke Palmer (Zayday Williams dans la série Scream Queens), ou bien encore Paris Jackson, la fille de Michael Jackson.Pour ma part comme dit plus haut la saison 1 et 2 resteras les meilleures pour moi.La version de Ghostface des deux saisons: