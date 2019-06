, ce nom vous dit peut-être quelque chose ou non ??C'est un J-RPG mobile sorti au Japon en 2017 et qui sera porté (dans on ne sait quel condition) sur Switch.Article de l'époque de Guiguif : blog_article420680.html Donc voici, qu'il est sorti sur(iOS ?)Lors de l'installation, il pourrait ne pas vous proposer le Français, une fois en jeu direction réglage et il y sera.Pour rappel :RPG traditionnel,Collaboration avec Masato KatoPas d'énergie,Pas l'air d'être trop dépendant du ShopSimplement du temps pour farmer l'xp de vos persos.Vidéo du pif trouvé sur Youtube qui vous montre le début :