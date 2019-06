Bon déjà que c'est day one juste avec une CG mais si tous ca s'avere vrai OUAHHH ca viens tout droit de reddit











- Mélange de mythologies (comme toujours au sein de FS) : Nordique et celtique inspiré. En fait il penche plutôt vers le nordique pour la caractérisation des dieux.....



- Le décor du coucher de soleil de la bande-annonce de CGI est directement inspiré du Ragnarok dans la mythologie nordique où les dieux se battent contre les géants et l'adversaire de style Loki. C'est une version courte de l'introduction CGI du jeu. L'anneau s'est brisé et a poussé le monde à sa fin, le Ragnarok, où la plupart des gens sont morts. Certains dieux sont restés et se battent pour le contrôle du monde.



- Le lanceur est un Valkyrie, un chevalier Fenrir qui se bat avec des loups. Les Valkyries peuvent monter des loups.



- Le cycle du jour et de la nuit et le temps (pluvieux ou ensoleillé seulement...) jouent un rôle dans votre aventure, et peuvent affecter le joueur de façon négative. Le Soleil est plus que jamais vénéré et peut être une menace. Certains Royaumes n'ont pas de système Météo. Ils ont un temps fixe comme la neige par exemple.



- Le monde est structuré comme les âmes du démon avec les pierres, mais le monde est lié et ouvert. Chaque royaume a une pierre de Rune différente. Le souverain du Royaume en tire son pouvoir. Imaginez l'ombre d'un monde ouvert de type Colussus, mais plus grand avec un point d'intérêt dispersé à travers le monde.



- Beaucoup d'archéologie à travers des grottes et des mines souterraines générées par la procédure.



- Certaines pierres runiques sont fragmentées dans le monde. Ces fragments sont généralement détenus par de puissants ennemis ou cachés. Ils accordent des primes lorsqu'ils sont équipés.



- Préparez-vous à voir BEAUCOUP des idées initiales de Dark Souls 3 mises en œuvre ici. Coup de soleil, éclipses solaires et lunaires. Le jeu utilise le système de lumière et le cycle jour/nuit pour révéler l'entrée cachée (un peu comme dans Indiana Jones).



- Le serpent géant de Sekiro n'était qu'une entrée ici.



- Beaucoup d'éléments de gameplay vus dans Sekiro ont été réutilisés : Plonger, se cacher, sauter. Bien qu'il ne soit pas aussi développé qu'en Sekiro. Pas de grappin. Attendez-vous à la mer, aux lacs et aux rivières. Même sous terre.



- Havok utilisé dans les puzzles.



- Le système de classes est plus proéminent qu'avant. En fonction de votre classe de départ et de votre course, certains chemins peuvent être plus préférables que d'autres. Chaque race a une capacité spéciale.



- Arbres de compétences. Bien qu'il soit encore en train de se faire tordre. Pourrait utiliser des fragments de pierre runique (spéculation ici)



- Des herbes éparpillées dans le monde entier, utilisées comme objet ou pour fabriquer des potions afin d'améliorer le joueur ou de réduire les stats de l'ennemi. Fondamentalement, une alternative à la magie pour les classes à faible INT.



- La sensation de jeu varie en fonction de vos attributs et de votre race. Mais les âmes servaient de base.



- Les armes ont toujours un moveet. Les compétences peuvent être indépendantes et dépendre du type d'arme. Toujours en train d'être peaufiné.



- En sélectionnant votre race, sélectionnez également votre Royaume et la zone de départ.



- En ligne sera intéressant, vous pouvez défendre votre royaume contre d'autres joueurs l'envahissant. Beaucoup plus transparent, aucune indication de l'interface.



- Tendance mondiale, plus comme la tendance du Royaume. Chaque fois qu'un joueur bat le souverain de votre Royaume, il va vers la tendance "mauvaise". Je dis "Mauvais" car il n'est ni noir ni blanc. Le Royaume et son chef deviennent tout simplement moins puissants. Vous pouvez donner du pouvoir à votre royaume en battant d'autres souverains du royaume (qui vous donnent accès à leur Rune de pierre), ou en trouvant des runes fragmentées dans des cavernes et des mines (moins puissantes). Vous pouvez bien sûr accepter de trahir votre Royaume et de vous allier avec un autre. Il a besoin d'une offrande.



- Offrant des membres comme dans la caravane. La guerre est en fait ritualisée et vénérée. Les ennemis vaincus deviennent donc des sacrifices. Vous obtenez un membre des joueurs vaincus que vous pouvez offrir à votre dieu/règne.