La switch n'étant pas zoné certains impatient (le jeu n'ayant pas été annoncé chez nous pour le moment) ce sont procurer le jeu dans sa version japonaise. C'est donc via la chaine AbdallahSmash026 que je vous propose de visionner le chap 2 de yokai watch 4 pour se faire une idée du jeu.

