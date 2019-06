Messieurs/Dames (et transgenres, non binaire, gender fluid et jean passe)Shincloud veut streamer sur fort boyard (le goty de 2019, c'est pas moi qui le dit c'est Shanks, le boss quoi)Mais il est timide....mobilisons nous pour lui offrir ce jeu qui nous permettra de suivre un stream mémorable (des barres de fun).Voici une cagnotte créée par mes soins afin de l'aider dans son rêve... (les dons sont anonymes il ne vous en voudra jamais).Je m'engage à lui acheter le jeu sur la plateforme de son choix et lui envoyer à son domicileMerci pour lui, merci à vous, merci la vie !https://www.leetchi.com/c/shincloud-marathon-10h-fort-boyard