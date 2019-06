Début de mois oblige, voilà que Sony nous révèle la liste des nouveaux titres à paraître sur le PlayStation Now pour le mois de Juin. C’est plus de 10 jeux qui vont intégrer dès aujourd’hui le catalogue, dont au programme Shadow of Mordor :





Ils arrivent sur PlayStation Now :



La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor

LEGO City Undercover

Desert Child

Enigmatis: The Ghosts Of Maple Creek

Surgeon Simulator: Anniversary Edition

I Am Bread

Rainbow Moon

Anodyne

Gal*Gun: Double Peace

Danger Zone





Plus de 600 jeux disponibles sur PC et PS4 accessibles en streaming ou en téléchargement direct (uniquement pour les jeux PS4) : voilà l’occasion de découvrir quelques pépites sur lesquels vous ne vous seriez pas arrêté sans ce type d’offre !