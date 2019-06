avec cet description de l'interview de quelque xbox game studio ,on remarque que shanon loftis est affilié a age of empire,et la presence de ninja theory ne fait aucun doute leur prochain jeu sera présent a l'E3,ca sera le jeu qui est XBOX TBA dans l'agenda de l'e3 coliseum

posted the 06/03/2019 at 09:03 PM by skuldleif