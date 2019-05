Quasiment officialisé au vu de toutes les informations parues sur le titre ces derniers jours, Call of Duty : Modern Warfare devrait enfin être présenté au monde entier la semaine prochaine.

Tandis que nous apprenions hier que le prochain Call of Duty se nommerait tout simplement Call of Duty : Modern Warfare et non MW4, la date de son officialisation restait jusqu'à maintenant un mystère.



L'E3 approchant à grands pas, les fans de la franchise n'attendent plus qu'une officialisation de la part d'Activision. Selon Eurogamer, Call of Duty : Modern Warfare sera officialisé la semaine prochaine. Les sources du site américain indiquent une date arrêtée au 30 mai.



Le tweet en question : https://mobile.twitter.com/eurogamer/status/1131936368429543425/photo/1



Pour résumé :



- Dévoilé officiellement le jeudi 30 mai

- Le jeu sera un "soft reboot" qui reprendra le nom de Modern Warfare

- Comportera une campagne solo dites très sombre et mature à l'image de la mission "No Russian" de MW2

- Le mode histoire du jeu présenterait le terrorisme moderne sous ses formes les plus viles.



La mission No Russian énoncé plus haut







Jeux vidéo live.com