Bonjour a tous !



Voilà tout est dans le titre petit débat pour savoir ce que vous en pensez ?



Les dernières rumeurs datant d'il y'a un mois faisait l'état d'un jeu tournant sous Unreal Engine et développé par d'ancien développeur du jeu Mafia 3 et c'est plus particulièrement ça qui me fais peur..



J'ai pas envie qu'il détruise la série, qu'il en fasse un énième Open World vide et dégueulasse ou un jeu en coop a 4 je le sens bien arrivé cette histoire et ça va me gaver au plus haut point..



Je voudrais savoir votre avis, je prie pour qu'il garde l'essence de la série cette ambiance malsaine assumé (Je me remet toujours pas d'Infinite cette claque mon dieu alors que j'etait très sceptique a la base..)



Bref voilà je vous souhaite a tous une bonne fin de journée et un bon week end !