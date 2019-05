Squadron 42

L'essentiel des développements évoqués au sein de la newsletter envoyée vendredi soir porte sur l'IA, les cinématiques, l'optimisation et des points très techniques liés au cœur même du processus de développement : on sent que CIG avance ses pions et son environnement de programmation pour donner un coup de fouet ensuite.: les développeurs dédiés à l'intelligence artificielle au sein du jeu sont en train de travailler sur les scènes interactives et la façon dont l'IA interprète les actions du joueur en combat pour "décider" de ce qu'elle peut faire. Différents niveaux d'IA ont été implémentés pour les pilotes ennemis, qui pourront alors décider selon leur niveau s'ils vaut mieux fuir ou être agressif à l'encontre du joueur.: trois ont été terminées en avril, le Behring S38 (un pistolet), l'Apocalypse Arms Animus (lance-missiles) et le Klaus & Werner Lumin V (une mitraillette).: l'équipe de CIG travaille sur le rendu des cinématiques et notamment la possibilité, pour le joueur, d'interagir pour changer le point de vue, ce qui devrait permettre des cinématiques moins monotones et moins subies que dans bien des jeux vidéo.: les sauts ont été revus pour les rendres plus souples et plus réalistes. Une amélioration qui devrait faire son apparition dans la 3.6 de Star Citizen si on en croit la roadmap affichantcomme: le système de création de nuages et autres gaz qui permettra notamment l'arrivée dans Star Citizen de la planète Crusader avec sa ville flottante dans les nuages continue d'être utilisé dans Squadron 42 pour améliorer les rendus et les rendre plus réalistes...