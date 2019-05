Bonjour,Vous ne le savez peut-être pas mais levient d'instaurer ses premièresEn gros, c'es très simple,dont le prix est supérieur à 14,99€, aussi valable sur les précommandes.Bien entendu, c'est Epic Games qui prend en charge les 10€ de réduction, l'éditeur lui touchera bien la somme sans cette réduction.Voici quelques bonnes promos :en pré-achat.(dont la dernière).en pré-achat.Une offre sympathique, mais qui a connu quelques malaises...Certains Editeurs n'ont pas apprécié cette démarche et commeouont décidé de faire retirer temporairement de la venteet, 2 jeux en précommandes.Ils n'ont pas été les seuls, et d'autres jeux commeet(et surement d'autres) ont aussi été retirés.Bien que touchant la totalité de la somme, ces Editeurs se sont sentis léser, estimant que la vente de leur jeux à moindre coût leur était préjudiciable dans ce que pouvaient ressentir les potentiels acheteurs (pouvant s'imaginer que le jeu a baissé à cause de sa qualité ou qu'un acheteur ayant vu le jeu moins cher avant, hésiterait à l'acheter une fois le prix revenu à la normal).D'autres, commedont le jeu en Early Accesqui bénéficiait d'une petit promo de base (16,49€ de mémoire au lieu des 17,99€) au tout simplement enlevé cette promo et gonflé le prix de base à 24,99€ avant de rétropédaler et de remettre le prix à 17,99€ (tout en sucrant donc la petite promo de base).Tout ceci est arrivé le 2eme jour des soldes, donc tout ceux qui ont pu acheter les jeux depuis retirés temporairement, ou qui ont vu leur prix modifié, toutes ses ventes seront bien sûr honorées..lui s'est exprimé sur le sujet : "Si un développeur souhaite de ne pas participer à nos soldes, nous honorerons cette décision. Paradox Interactive a choisi de ne pas participer aux Méga soldes Epic et le jeu a été temporairement retiré de la vente. Si les joueurs ont acheté Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 durant la période où le rabais était en vigueur, Epic honorera ce prix".J'ai vu plusieurs Steam-Boy (les fans de steam, je pensais pas que ça existait ^^) être virulent contre Epic Games, ou en rigoler, tout en oubliant ce que Epic fait pour les Editeurs/dévs dans sa rémunération.