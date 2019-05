Salut les potes

Récemment j'ai acheté un moniteur pour jouer en 4K HDR.

Sauf que ce dernier ne lit pas les disques durs externes et que je passais toute ma vie à regarder mes séries et animes depuis mes DD sur mon ancienne TV.



J'ai vu que du coup une box mutlimédia pourrait me permettre de les lire. J'ai vu la Xiaomi mi S pourrait me convenir, sachant que je lis des fichiers le plus souvent en MKV ou H264 H265.





Pensez vous qu'elle va effectivement pouvoir lire mes DD externes? Niveau formats pris en charge quelqu'un pourrait me renseigner? Merci pour votre temps les gars.