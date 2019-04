Bonsoir, bonjour, ça dépendra de certains, bref...Je me suis donc fait hack cette nuit, mon compte Microsoft, étant lié à mon Windows 10, donc de mon Pc, mon mot de passe de session a été modifier, je peu plus y accéder....Pour relater les faits :- aujourd'hui, enfin cette nuit, je suis sur mon Pc, je joue à Rocket league, il est environ 4h du mat, je fini une partie et redémarre mon Pc à cause de maj Windows- ca redémarre, j'arrive à l'entrée de la session Windows ou on me demande mon mot de passe, je le tape = mot de passe invalide, je comprend pas, je le tape 20x, toujours pareil, je redémarre, je l'arrête en coupant l'alimentation, bref, toujours le même message..- la je commence à penser à du piratage, je vais sur mon adresse mail lié à mon W10, avec mon tel, je vois rien de spécial, il est environ 5h du mat- vers 6h, je tente de réinitialiser mon mot de passe, on me renvoi donc vers mon mail de secours, sauf que je constate que c'est pas mon mail de secours, c'est un autre mail m'appartenant depuis plusieurs années wqui ne me sert à rien, j'essai de m'y connecter pour obtenir le code, et on m'indique que quelqu'un est en train d'utiliser mon compte et que je ne peu pas m'y connecter...- vers 7h du mat, je vois des mails sur mes différentes boîtes, de modification de mot de passe sur mon compte microsoft, de réinitialisation total sur tout mes comptes, avec comme heure indiqué de réception... 3h01, 3h35, 4h01, 4h20... j'étais en train de jouer à ces heures la, et ces mails apparaissent à 8h30, donc c'est bien du piratage.Donc concrètement, vous feriez quoi à ma place ?