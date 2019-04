Salut à tous! Voilà on approche lentement mais surement de la fin de cette génération de consoles. Alors, évidemment il reste quelques gros jeux dont The Last of US II mais je pense qu'on peut entamer le bilan.



Sachant que pour moi, y'a les jeux de bagnoles et les autres genres. Je mets d'emblée Forza Horizon 2 sur XB1 tout en haut du classement. Simplement magique, une vraie baffe next gen. Devant Driveclub, devant GTSport, devant encore tous les autres Forza Motorsport et Horizon cette gen. FH2 est la réalisation parfaite du concept "Horizon".



Et puis ma plus grosse déception: RDR2. Quand un gameplay est si clivant, au point qu'il me fait lâcher le jeu au bout de seulement quelques heures. Pourtant il avait tout pour lui : graphismes, perso, univers riche et vaste mais voilà... En espérant que Rockstar comprenne qu'un gameplay c'est quand même pas mal^^



Et enfin, ma déclaration pour The Witcher 3 et ses DLC. Dire que je l'ai acheté en occas 30e à l'époque et que je voulais même pas vraiment y jouer.

C'est mon jeu de la gén XB1 / PS4 tout genres confondus. Il m'a presque rendu sentimental ce jeu, c'est dingue. Toutes les autres productions (y compris les exclus Sony) n'ont pas ce petit supplément d'âme.



Et pourtant, The Witcher 3 a pas mal de défaut dont sont gameplay en premier lieu. Finalement, les défauts disparaissent devant la grandeur du jeu. J'ai même failli lâcher une petite larme à la fin du dernier DLC. The Witcher 3, c'est l'aventure et le voyage. Je me demande même si un jeu de par son univers m'a autant marqué.

Bref, vous l'aurez compris. TW3 est tout en haut pour des raisons pas très rationnelles mais qui viennent tout droit du coeur.



Est-ce que vous aussi, vous avez un jeu préféré cette gén bien qu'il soit loin d'être parfait?