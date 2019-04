Voilà la petite dernière plaque de dév. de chez nis amis coreens "Hardkarnel" la ODROID N2 capable d'émuler sans presque sourciller la NAOMI ET LA SEGA SATURN à ses début grandiose quand meme. Le prix de cette petite merveille se situe en dessous des 100 euros fdi. a NOTER YA DEUX VERSION UNE avec 2gb de memoire et l'autre avec 4gb de memoire

posted the 04/20/2019 at 12:09 PM by armando