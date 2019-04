Une feature très demandé va arriver le 30 Avril avec la Mise à jour anniversaire de Sea of Thieves et cette feature c'est la pêche, il sera possible désormais de se armer d'une canne à pêche et de flairer le gros poissons, il existera une cinquantaine de poissons différents au lancement ( d'autres pourront être rajoutés plus tard ) il serra possible de vendre son poisson ou alors le cuisiner avec tout un tas d'autres ingrédients qui viendront rejoindre la banane et enfin on nous montre aussi les fonctionnalité de la nouvelle arme, le harpon avec lequel il serra possible de jouer avec la physique ( attirer des objets, voler des coffres, on pourra également s'en servir pour harponner le Mégalodon pour aller plus vite, ou un morceau d'île pour faire un virage sec...bref tout un tas de fonctionnalités très utiles.