Chose suffisamment rare pour être soulignée, le créateur d'un jeu, dans le cas présent Patrice Desilets himself, fait actuellement une tournée européenne des rédactions JV pour présenter son jeu et échanger en direct au fur et à mesure que les journalistes découvrent le titre.



L'occasion est donc donné à Gamekult de s'y frotter, et franchement, sur le papier, c'est très intéressant.



Belle preview, qui en profite d'ailleurs pour poser une vraie réflexion sur la narration ou l'appropriation d'un jeu par le joueur.

