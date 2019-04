Malgré sa qualité générale on ne peut plus douteuse,continue d'étoffer son casting et confirme une fois de plus les dernières fuites : All Might desera bien de la partie à partir de mai, sans doute en même temps que Seto Kaiba.Quelques images :Bizarrement, il passe plutôt bien malgré son style qui avait tout pour ne pas coller avec l'aspect « réaliste » deHâte de voir l'impact et le rendu de ses coups (de ce côté, le jeu est bon) ! All Might, c'est la classe quand même :