Au programme du Sea of Thieves avec la mise à jour Anniversaire qui arrive, de l'E-sport autours de Gears, nouveau Gameplay de Rage 2, du gameplay de Warhammer Chaosbane, du Mortal Kombat II, des news sur le Gamepass, des cadeaux Mixpots à gagner et des nouveaux jeux Rétrocompatibilites

Like

Who likes this ?

posted the 04/10/2019 at 04:12 PM by diablo