Star Citizen

Compte tenu des correctifs apportés par le patch 3.5.0q sorti lundi 8 avril 2019, il faut croire que cela préfigure une sortie imminente de l'Alpha 3.5 sur les serveurset plus uniquement ceux de test. Encore quelques bugs remontés par la communauté puis corrigés par CIG, et ce sera la bonne !En attendant, Frédéric M., alias le Joueur du Grenier, a proposé une vidéo d'environ 20 minutes sur sa chaîne YouTube "Bazar du Grenier" pour évoquer cette fameuse 3.5 :Il faut savoir que le Joueur du Grenier est le fameux, 1er parmi tous les joueurs de Star Citizen à avoir parrainé plus de 4500 joueurs ! Il est systématiquement présent dans toutes les newsletters envoyées par Roberts Space Industries, car il est indéboulonnable à sa première place, très très loin devant les autres influenceurs sur le jeu ( voir ici , en bas de page).Autant dire qu'à chaque nouvelle vidéo du Joueur du Grenier, c'est une nouvelle vague de francophones qui se ruent pour se créer un compte Star Citizen et c'est d'ailleurs pour cela que l'on voit tant de français dans le tchat des serveurs du jeu... Alors merci à lui !