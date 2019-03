Star Citizen

Ce n'est probablement plus qu'une question de jours avant que la 3.5 ne soient officiellement disponible. Le temps que les équipes de Cloud Imperium Games fassent le travail nécessaire à la correction des nombreux bugs que l'ajout de la nouvelle planète ArcCorp et ses deux lunes a généré.Pour cette 3.5, les vaisseaux MISC sont à l'honneur, puisque les variantes du Reliant sont disponibles : le Mako, le Sen et le Tana. Mais ce n'est pas tout... Si vous souhaitez également craquer pour d'autres vaisseaux MISC, toutes les variantes du Freelancer mais également de la Formule 1 qu'est le Razor peuvent être achetées ! De quoi délester de nombreux porte-monnaie !Voici les tarifs (en euros) et les liens pour acheter ces vaisseaux dans la boutique officielle du jeu :Pour rappel, les vaisseaux proposés en Warbond dans la boutique sont moins chers parce qu'ils doivent être achetés avec du vrai argent, quand pour les autres, vous pouvez vendre l'un de vos autres vaisseaux et utiliser les crédits obtenus pour changer de vaisseau. Tous les vaisseaux listés ci-dessus sont proposés avec 6 mois d'assurance.Nous saurons dans quelques jours combien ces ventes ont rapporté, mais nul doute que CIG devrait faire un excellent mois de mars 2019...