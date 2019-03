Sorti de son silence, Sony a annoncé ce vendredi, enfin, la reprise de la communication auprès des joueurs en levant le voile sur l'événement en direct: State Of Play. Le nouveau rendez-vous PlayStation épisodique à mi chemin entre le Nintendo Direct et l'Xbox Inside, a priori du moins, ce qui n'a pas manqué d'éveiller les premières rumeurs, dont celle autour d'une potentielle date de sortie pour MediEvil.On le doit à Forbidden Planet, une enseigne basée à londre recensant toute la panoplie du geek parfait des temps modernes. En effet, le magasin vient de mettre en ligne quatre nouveaux articles dédiés à MediEvil officiellement sous licence, d’ors et déjà en précommande. Dans le lot, le T-Shirt: Sir Daniel's Skull, un Mug et plus encore à cette adresse , le tout listé au 2 juin 2019. A noter que cette date tombe un dimanche, il est donc peu probable qu'elle soit effective, néanmoins il n'est pas exclu que Sir Daniel Fortesque revienne d'entre les morts durant cette période là.Ajouté à cela, un tweet posté par Mike Mika, un des membres du studio Other Ocean en charge du projet, répondant à la question posée par un fan au sujet de la potentielle présence du jeu au State of Play, ce dernier a répondu ceci:Il ne nous reste plus qu'à patienter jusqu'à lundi soir 22 heures pour assister au State of Play et confirmer oui ou non la rumeur.