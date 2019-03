Je parle de Tak 2 le sceptre des rêves sortit sur GameCube,ps2 et Xbox je crois en 2005. J'avais eu ce jeu à l'époque ( je l'ai toujours d'ailleurs ) et j'avais plutôt bien apprécié. C'est un jeu d'aventure, plate forme où on incarne un gamin "armé" d'un bâton ils appellent ça un Shlack je crois, qui doit en fait récupérer un sceptre dans un monde Onirique. Il fait d'ailleurs suite a l'épisode Tak le Pouvoir de Juju.



C'était un jeu assez sympa, variés et assez difficile sur certains passages tout de même. Je me rappel qu'on pouvais se transformer en animaux et c'était assez fun. Bref je vais pas blablater plus longtemps voici un petit extrait pour que vous voyez à quoi ça ressemble pour ceux qui connaisse pas.







Un autre extrait juste là :